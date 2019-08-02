شكرا لقرائتكم سموحة يستعجل الأهلى لحسم صفقة محارب وناصر ماهر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

طالب مسئولو نادى سموحة إدارة النادى الأهلى بسرعة الرد على طلب التعاقد مع ثنائى الأحمر ناصر ماهر وإسلام محارب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جاء ذلك بعد أن أعلن الاهلى ضم 26 لاعبا للقائمة الافريقية وتم ارسالها يوم الاربعاء الماضى وهو اليوم الأخير لتسجيل القائمة. Advertisements

كان مسئول سموحة قد خاطبوا نظرائهم بالأهلى لضم الثنائى محارب وماهر لتدعيم صفوف الفريق السكندرى بناء على رؤية الجهاز الفنى للفريق بقيادة حسام حسن على أن تتم الصفقة سواء على سبيل الإعارة او البيع النهائى.

استبعاد إسلام محارب وناصر ماهر من القائمة الأفريقية قد يجعل هناك مرونة من جناب الأهلى لرحيلهم ولكن يتبقي الاتفاق على الية الرحيل هل سيكون بيع نهائى او على سبيل الإعارة وهو ما سيتم الاعلان عنه خلال رد الأهلى على مسئولى سموحة .