شكرا لقرائتكم البرتغالي لياو مهاجماً لميلان حتى 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، يوم الخميس، عن تعاقده مع المهاجم البرتغالي الشاب رافائيل ألكسندر دا كونسيساو لياو من ليل الفرنسي، بعقد يستمر خمسة أعوام.

وينتقل لياو، 20 عاما، إلى النادي الإيطالي في صفقة تردد أن قيمتها تبلغ 35 مليون يورو.

وصعد لياو من قطاعات الناشئين بنادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، قبل أن ينتقل إلى ليل في 2018.

وساعد لياو فريق ليل في إحراز المركز الثاني بالدوري الفرنسي في الموسم الماضي، وقد سجل ثمانية أهداف خلال 26 مباراة خاضها بالموسم.