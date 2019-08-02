دروموند وهاريل ينضمان الى المنسحبين من المنتخب الأميركي

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انضم لاعب ارتكاز ديترويت بيستونز أندريه دروموند وجناح لوس أنجليس كليبرز مونتريزل هاريل الى لائحة المنسحبين من التشكيلة الأولية للمنتخب الأميركي الذي يستعد للدفاع عن لقبه بطل العالم لكرة السلة في المونديال المقرر في الصين بين 31 آب/أغسطس و15 أيلول/سبتمبر.

وأكد الاتحاد الأميركي لكرة السلة الخميس انسحاب هذين اللاعبين، في وقت استدعي لاعب إرتكاز ميامي هيت بام أديبايو الى التشكيلة التي ستجتمع الإثنين في لاس فيغاس من أجل خوض معكسر تدريبي لخمسة أيام، استعدادا لخوض المونديال السلوي الذي تسعى الولايات المتحدة لكي تكون أول بلد يتوج بلقبه لثلاث مرات متتالية، والانفراد بالتالي بالرقم القياسي من حيث عدد الألقاب والذي تتشاركه مع يوغوسلافيا سابقا (5 لكل منهما).

وتتخذ ادارة المنتخب والمدرب الجديد غريغ بوبوفيتش قرارها بشأن التشكيلة النهائية المكونة من 12 لاعبا في 17 آب/أغسطس قبل البدء بالاستعدادات النهائية لخوض المونديال الذي وضع حاملي اللقب ضمن المجموعة الخامسة الى جانب تركيا، تشيكيا واليابان.

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ويخوض المنتخب الأميركي البطولة المقبلة بغياب النجوم الكبار الذين انضم اليهم مؤخرا لاعب كليفلاند كافالييرز كيفن لوف وأعلن عدم مشاركته، على غرار هداف وافضل لاعب في الدوري لعام 2018 جميس هاردن، أنطوني ديفيس المنتقل حديثا الى لوس أنجليس ليكرز، داميان ليلارد لاعب ارتكاز بورتلاند ترايل بلايزرز، توبياس هاريس، ديمار ديروزان، إريك غوردون، سي دجاي ماكولوم، برادلي بيل والموهبة الصاعدة زيون وليامسون.

وتأتي هذه الغيابات بسبب تفضيل بعض اللاعبين الانصراف لتحضيرات فرقهم للموسم المقبل، فيما سيغيب آخرون لاسباب شخصية.

وكان "الملك" ليبرون جيمس، ستيفن كوري، كواي لينارد وراسل وستبروك أعلنوا أيضا بأنهم لن يكونوا جزءا من حملة بلادهم في المونديال الصيني، فيما لن يشارك كلاي طومسون وكيفن دورانت بسبب الاصابة.

في المقابل، التحق كايل لاوري المتوج بلقب الدوري مع تورونتو رابتورز والذي خضع لجراحة في إبهامه، بالتشكيلة الأولية التي تضم ايضا هاريسون بارنز (ساكرامنتو كينغز)، جوليوس راندل (نيويورك نيكس)، دونوفان ميتشل (يوتا جاز)، بروك لوبيز وكريس ميدلتون (ميلووكي باكس)، مايسون بلاملي (دنفر ناغتس)، بي دجاي تاكر (هيوستن روكتس)، كمبا ووكر وجايلن براون وماركوس سمارت وجايسون تاتوم (بوسطن سلتيكس)، مايلز تورنر (إنديانا بيسرز) وثاديوس يونغ (شيكاغو بولز).