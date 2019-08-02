موعد مباراة العراق وفلسطين اليوم بطولة كأس غرب آسيا 2019 والقنوات المفتوحة الناقلة

مباراة العراق وفلسطين اليوم سيكون ملعب ستاد كربلاء الدولي مسرحاً لإقامة لعبة العراق وفلسطين اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى من بطولة كأس غرب آسيا 2019، والتي تقام خلال هذه الأيام في العراق بمشاركة تسع منتخبات عربية.

المنتخب العراقي استطاع أن يحقق الفوز في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس غرب آسيا 2019 على حساب منتخب لبنان في المباراة التي انتهت بهدف دون رد لحساب منتخب أسود الرافدين، ليكون بذلك المنتخب العراقي على صدارة المجموعة الأولى بعد انتهاء الجولة الأولى.

أما المنتخب الفلسطيني فقد تمكن من تحقيق الفوز على منتخب اليمن في مباراة الجولة الأولى التي جمعت بينهما على ملعب كربلاء، ليكون المنتخب الفلسطيني متقاسماً الصدارة مع منتخب العراق بعد نهاية منافسات الجولة الماضية من هذه المجموعة.

موعد لعبة العراق وفلسطين

وستقام لعبة العراق وفلسطين مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت العراق، السابعة والنصف مساءً بتوقيت فلسطين.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وفلسطين

وسيتم النقل الحي والمباشر لمباراة العراق وفلسطين اليوم الجمعة في بطولة كأس غرب آسيا 2019 من خلال شاشة قناة العراق الرياضية، وقناة الأردن الرياضية، بالإضافة إلى أن لعبة العراق ضد فلسطين اليوم ستكون منقولة من خلال شاشة قناة الكويت الرياضية.