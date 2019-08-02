"الأهلي أنفق 300 مليون جنيه للفوز بالدوري والزمالك الأقوى في أفريقيا".. الغندور يوجه 4 رسائل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وجه خالد الغندور قائد الزمالك السابق، عدة رسائل عبر برنامج "الزمالك اليوم" على خلفية صفقات النادي الأبيض وخسارته لبطولة الدوري الممتاز.

وتوج الأهلي ببطولة الدوري الممتاز للمرة الـ 41 في تاريخه فيما احتل الزمالك المركز الثاني ليشارك الثنائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

1- الأهلي أنفق 300 مليون جنيه للفوز بالدوري

أعرب خالد الغندور عن تقديره للنادي الأهلي معتبره منافس الزمالك الأول على الألقاب في الموسم الجديد.

وقال الغندور: "الأهلي نادي كبير والزمالك أيضاً، النادي الأحمر أنفق 300 مليون جنيه في فترة الانتقالات الشتوية فقط للفوز بالدوري والأبيض لم ينفق نصف هذا المبلغ ومع هذا المنافسة كانت قوية ".

2- أفضل صفقات في تاريخ الزمالك

وعلق الغندور على صفقات نادي الزمالك قائلاً " أفضل صفقات في تاريخ النادي منذ انشاءه".

وفسر " الزمالك تعاقد مع نجوم لديهم خبرات أفريقية وقدرات على تحمل الضغط، الموهبة وحدها لاتؤهل للدفاع عن ألوان الأهلي والزمالك وأحمد الشيخ أكبر مقال".

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وتابع " الشيخ حقق لقب هداف الدوري مع المقاصة ولكنه ابتعد عن المشاركة مع الأهلي بسبب افتقاده للشخصية التي يتمتع بها أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم".

3- مدرب أجنبي عالمي

كشف الغندور عن تولي مدير فني أجنبي مهمة تدريب الأبيض بصحبة جهاز فني أجنبي بالكامل على أن يتواجد عنصر واحد مصر فقط.

وقال الغندور " المدير الفني الجديد يليق باسم نادي الزمالك وهو من سيعمل على اظهار الصفقات الجديدة بصحبة جهازه الأجنبي بالكامل".

4- من ينتقد هو كاره

ووجه الغندور رسالة إلى جماهير الزمالك وقال " أفرحوا بالفريق الجديد والصفقات الجديدة وأنظروا للمستقبل".

واستطرد " من سينتقد بعد هذه الصفقات سيكون كاره ولديه سبب شخصي تجاه رئيس الزمالك وكاره لنجاحه وبالتالي لنجاح النادي بأكمله".

5- أقوى فريق في أفريقيا

ووجه الغندور رسالة أخيرة وقال "الزمالك الأن أصبح الفريق الأقوى في أفريقيا".