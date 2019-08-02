بالأرقام.. رغم البرونزية.. مصر تتفوق على بطل العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

أُسدل الستار على بطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عاما التي أقيمت في شهر يوليو الماضي بأسبانيا، وأسفرت عن تتويج فرنسا بمونديال اليد للمرة الثانية في تاريخه، وكرواتيا بالمركز الثاني والميدالية الفضية، وحصول منتخب مصر للشباب على المركز الثالث بالبطولة.

وقدم منتخب الشباب أداء راقيا خلال مونديال اليد منذ مباراته الافتتاحية وحتى ختام مشواره بالبطولة، بالفوز على البرتغال والتتويج بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في البطولة، ولم يخسر سوى مباراة واحدة كانت أمام فرنسا في نصف النهائي.

تتويج منتخب مصر للشباب بالميدالية البرونزية يعد الإنجاز الثالث لكرة اليد المصرية، بعد تحقيق بطولة العالم في نسخة 1993، ثم الفوز بالمركز الثالث في نسخة 1999 التي أقيمت بقطر، لتعد برونزية 2019 هي الثانية في تاريخ مصر، وهذا الإنجاز أعاد الفراعنة لمنصات التتويج بعد غياب 20 عاما، منذ الفوز ببرونزية العالم في 1999.

أرقام الفراعنة في المونديال:

نجح منتخب مصر للشباب في الفوز بجميع مبارياته التي خاضها خلال الدور الأول، ليتصدر المجموعة الثانية متفوقا على منتخبي السويد وفرنسا اللذان احتلا المركزي الثاني والثالث على الترتيب.

وفاز منتخب الشباب بمبارياته الخمسة التي خاضها خلال المجموعة، وافتتح مشواره بالفوز على أستراليا ثم نيجيريا ثم السويد وكوريا الجنوبية في الجولة الرابعة، قبل أن يفوز على بطل العالم في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ويعد منتخب مصر للشباب هو واحد من المنتخبات الثلاثة في مونديال اليد الذين حققوا العلامة الكاملة، بجوار كلا من سلوفينيا وكرواتيا.

وتعد هذه هي المرة الثانية في تاريخ مصر التي تحقق الصدارة خلال مونديال الشباب، وكانت المرة الأولى في نسخة 1999 التي أقيمت بقطر.

وبتصدر منتخب الشباب لمجموعته، وضعه ليكون أول فريق أوروبي يحقق العلامة الكاملة في مجموعته منذ تحقيق البرازيل للعلامة الكاملة في مجموعته الثانية بنسخة 2009 التي أقيمت بالقاهرة.

خاض منتخب الشباب 9 مباريات خلال المونديال يد، فاز في 8 منها، وخسر مباراة واحدة كانت أمام فرنسا في نصف النهائي بنتيجة 33-35.

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بالرغم من الخسارة أمام منتخب الديوك الفرنسية، لكن يعد منتخبا الشباب وكرواتيا هما الفريقين الوحيدين اللذين تعرض للخسارة في مباراة واحدة فقط خلال مشوارهم بالمونديال، ويتشابه الفريقين في أن الهزيمة كانت أمام المنتخب الفرنسي.

بالرغم من تتويج المنتخب الفرنسي بمونديال اليد للشباب، لكنه تعرض للخسارة مرتين، أمام السويد ومصر في دور المجموعات.

سجل لاعبو منتخب مصر للشباب 327 هدفا خلال مشواره بمونديال اليد، بمعدل تهديي 36.33%، ليتصدر منتخب الشباب قائمة أكثر الفرق تسجيلا للأهداف بالمسابقة، متفوقا على منتخب فرنسا بطل العالم الذي أحرز 321 هدفا، بعمدل 35.67%.

يعد منتخب مصر للشباب واحد من المنتخبات الأربعة الأكثر نسبة في التسجيل، حيث يحتل السويد المركز الأول بنسبة 67.1%، بتسجيله 230 هدف من إجمالى 343 تسديدة، وجاءت ألمانيا ثانيا بنسبة 64.7%، بتسجيله 227 هدف من إجمالى 351 تسديدة.

وجاء منتخب فرنسا ثالثا بنسبة 64.5%، بعد تسجيله 321 هدف من إجمالى 498 تسديدة، بينما كانت نسبة منتخب مصر 63.6%، بتسجيله 327 هدفا من إجمالى 514 تسديدة.

يعد منتخب مصر للشباب أكثر الفرق تسديدا على المرمى خلال المونديال بإجمالى 514 تسديدة تصويبة على المرمى.

شهدت قائمة اللاعبين الاكثر تهديفا خلال المونديال، التي ضمت 35 لاعبا، تواجد 3 لاعبين من منتخب الشباب وهم رمضان محسن صاحب الـ40 هدفا ليحتل المركز الـ13 في صدارة الهدافين، وعمر سامي دحروج صاحب الـ36 هدفا محتلا المركز الـ24، وجاء سيف الدرع في المركز الخامس والثلاثين برصيد 32 هدفا.

احتل عمر سامي دحروج لاعب منتخب مصر للشباب قائمة اللاعبين الأكثر دقة على المرمى بنسبة 94.7%، بعد تسجيله لـ36 هدفا من إجمالى 38 تسديدة.

وتصدر عبد الرحمن طه حارس منتخب مصر للشباب، قائمة الأكثر تصديا خلال المونديال بـ78 تصدي من إجمالى 252 تسديدة، بنسبة 31%، بمعدل 8.67% خلال المباراة.