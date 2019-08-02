فحص طبي يحسم مصير رمضان وسليمان من مواجهة "اطلع برة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يخضع وليد سليمان ورمضان صبحي ثنائي الأهلي لفحص طبي قبل انطلاق المران المقرر له السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش؛ لتحديد فرص مشاركتهما في المران بعد الشكوى من الإصابة عقب مباراة الزمالك في الدوري.

وكان سليمان اشتكى من إجهاد عضلي، فيما تعرض صبحي لكدمة في وجه القدم أدت إلى تورم.

ويستهل بطل الدوري مشواره في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة فريق "اطلع برة" بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي يوم 11 أغسطس المقبل، على أن يقام لقاء الإياب أحد أيام 23/24/25 من الشهر نفسه في مصر.

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ويبدأ الأهلي استعداداته اليوم الجمعة لمواجهة فريق "اطلع برة" بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة 4 أيام، بعد مباراة الزمالك في الجولة الأخيرة من الدوري، والتي انتهت بفوز الأحمر (1-0) بعد حصد اللقب.

من جانبه، سينتظم الظهير الأيسر محمود وحيد في مران الفريق الجماعي بعد تعافيه نهائيا من إجهاد العضلة الضامة الذي تعرض له قبل معسكر الإسكندرية الذي خاض خلاله الأهلي لقاءي الزمالك والمقاولون العرب في ختام الدوري.

وأصبح وحيد جاهزا للمشاركة في المران الجماعي بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي خضع له، ومشاركته في التدريبات التي أقيمت على ملعب التتش أثناء وجود الفريق في الإسكندرية.

وبدأ أليخاندرو، مخطط أحمال الفريق، في تنفيذ برنامج بدني خاص لتجهيز اللاعبين، والوصول بمعدلات اللياقة إلى مستواها الطبيعي بعد انتهاء فترة الراحة السلبية.