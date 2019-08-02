سموحة يرفض عرضا مغريا لاستعارة هداف الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تمسكه ببقاء حسام حسن هدّاف الفريق رغم تلقي عرض مغري من الشرطة العراقي لاستعارته في الموسم الجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب فرج عامر عبر حساباته الشخصية على فيسبوك وتويتر صباح اليوم الجمعة: "رفضنا عرض الشرطة العراقي لاستعارة هدّاف سموحة حسام حسن لمدة عام نظير 500 ألف دولار".

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وكان رئيس سموحة أكد في تصريحات سابقة وجود رغبة من ناديي الأهلي وبيراميدز في التعاقد مع حسام حسن.

سموحة باع حارس المرمى محمد أبو جبل إلى الزمالك مقابل 13 مليون جنيه بالإضافة إلى الحصول على خدمات عمر صلاح وأحمد داوودا نهائيا من صفوف الفريق الأبيض هذا الصيف.

يُذكر أن حسام حسن (25 عاما) انتقل إلى سموحة قادما من الداخلية في يناير 2016، وتألق مع الفريق السكندري في الموسم الماضي بإحراز 11 هدفًا خلال 28 مباراة بجميع المسابقات.