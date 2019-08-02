رسميا.. إيقاف 4 لاعبين في آسيا مدى الحياة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

واصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اتباع سياسة عدم التساهل على الإطلاق مع أي محاولات للتلاعب بنتائج المباريات، وقد أعلن اليوم الجمعة قرار لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد بإيقاف أربعة لاعبين مدى الحياة بسبب تورطهم في التلاعب.

وأوضح الاتحاد أن اللجنة قررت إيقاف كورسانبيك شيراتوف وفلاديمير فيريفكين وايلياز عالموف وعبدالعزيز محكموف، عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم بسبب مخالفة لائحة الانضباط والأخلاق.

وتوصلت اللجنة إلى أن شيراتوف، من قرغيزستان، تورط في التآمر للتلاعب بنتيجة مباراة لنادي دوردوي، من قرغيزستان، في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2017، كما اعتبرت اللجنة أنه مذنبا بتهمة دعم نشاط يتعلق بالمراهنة على هذه المباراة.

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كما قررت اللجنة اعتبار فيريفكين وعالموف، وهما أيضا من قرغيزستان، مذنبين في التآمر للتلاعب بنتيجة مباريات فريقهما علاي، من قيرغيزستان، في كأس الاتحاد الآسيوي 2017 و2018.

وقررت اللجنة اعتبار محكموف، من طاجيكستان، مذنبا في التآمر للتلاعب بنتائج مباريات فريق علاي في كأس الاتحاد الآسيوي 2017 و2018.

وذكر الاتحاد الآسيوي بموقعه على الإنترنت أنه يضع النزاهة على رأس أولويات إطار الرؤية والمهمة، حيث تتمسك قيادة الاتحاد على إيقاف أي محاولات للتلاعب في نتائج المباريات، ويعاقب أي شخص يثبت تورطه في مثل هذه الأعمال.