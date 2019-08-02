رسميا.. داني ألفيس ينتقل إلى ساو باولو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي ساو باولو البرازيلي ضم الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيس في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات، بعد شهر واحد من رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضح ساو باولو في بيان رسمي أن ألفيس وقع عقدًا مع النادي يستمر حتى ديسمبر 2022، ومن المقرر أن يرتدي اللاعب القميص رقم 10 مع فريقه الجديد.

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وكان عقد ألفيس مع "PSG" انتهى في 30 يونيو الماضي، وتردد أن عدة أندية من بينها آرسنال ومانشستر سيتي الإنجليزيان، قد أبدت رغبة في الحصول على خدماته.

وكتب صاحب الـ36 عاما عبر حسابه على "إنستجرام": "كنت أحلم باللعب لساو باولو وبرشلونة الإسباني، واليوم أحقق الجانب المتبقي من ذلك الحلم."

يُذكر أن ألفيس الفائز بـ40 لقبًا كان قائدا للمنتخب البرازيلي الذي تُوج الشهر الماضي بلقب كوبا أمريكا 2019 للمرة الأول منذ 12 عامًا.