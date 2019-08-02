ميركاتو الأهلي.. 4 صفقات و6 راحلين وغموض موقف 11 لاعبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

لم يمر الصيف الجاري كسابقه في الأهلي، إذ أنفق النادي ما يقرب من 86 مليون جنيه لإبرام 4 صفقات لتدعيم خطوطه على مستوى الدفاع والوسط والهجوم، من أجل استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا العام المقبل بعد غياب استمر 7 سنوات.

ومدد الأهلي استعارة رمضان صبحي من هدرسفيلد الإنجليزي، ليصبح أغلى عقد استعارة في تاريخ مصر، إذ سيستمر اللاعب في الأحمر على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2020 مقابل 33.3 مليون جنيه (1.6 مليون إسترليني).

وتعاقد الأهلي مع لاعب الوسط المالي الشاب أليو ديانج، قادمًا من فريق مولودية الجزائر، وكلّف صاحب الـ21 عامًا خزينة النادي 18 مليون جنيه، ليصبح خامس أجنبي مع وليد أزارو وجونيور أجايي وعلي معلول وجيرالدو.

وقبل ساعات من غلق باب القيد الأفريقي، ضم الأهلي المدافع محمود متولي من الإسماعيلي مقابل 15 مليون جنيه، وصانع الألعاب محمد مجدي "أفشة" من بيراميدز مقابل 20 مليون جنيه، لتصبح 4 صفقات هي حصيلة النادي حتى الآن.

وتردد اسم أكثر من مهاجم للانتقال إلى الأهلي هذا الصيف مثل جاكسون موليكا لاعب مازيمبي الكونغولي وعمرو مرعي لاعب بيراميدز الغائب عن القائمة الأفريقية، إلا أن النادي الأحمر نفى وجود أي مفاوضات مع الثنائي نهائيًا.

ورحل عن الأهلي خمسة لاعبين إلى الجونة، بعد انتقال عمر رضوان حارس المنتخب مصر الأولمبي والمدافع محمد نجيب للفريق الساحلي بشكل نهائي، وتمديد إعارة الثلاثي الشاب أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار لموسم إضافي.

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واستمرت الرحلات الخارجية لعمرو جمال مهاجم الفريق حيث انتقل إلى الصفاقسي التونسي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء النهائي، بعدما قضى اللاعب آخر موسمين مع فريقي بيدفيست الجنوب إفريقي وهلسنكي الفنلندي.

وجاءت القائمة الأفريقية للأهلي لتؤكد بقاء أكثر من لاعب وتثير الغموض حول مستقبل آخرين، ويتبقى للفريق 4 مقاعد شاغرة سيتم إضافتها في يناير، وهو ما يقرب منها الثلاثي المصاب سعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود بعد تعافيهم.

وغاب عن قائمة الأهلي كل من: أحمد علاء، هشام محمد، باسم علي، إسلام محارب، أحمد حمودي، محمد شريف، مؤمن زكريا وناصر ماهر، بجانب الثلاثي أحمد حمدي وعمار حمدي وحسين السيد بعد عودتهم من الإعارة هذا الصيف.

وأصبح ناصر ماهر قريبا من الرحيل عن الأهلي على سبيل الإعارة بعد التعاقد مع أفشة وخروج النجم الشاب من حسابات المدير الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي في الدور الثاني، رغم أنه كان يعتمد عليه بصفة أساسية في الدور الأول.

وفي الوقت الذي قد يستمر فيه مؤمن زكريا مع الأهلي رغم استبعاده من القائمة الأفريقية، قد يرحل السداسي أحمد علاء وهشام محمد وباسم علي وإسلام محارب وأحمد حمودي ومحمد شريف في ظل تلقيهم عدة عروض من الدوري المصري.

وبعد غلق باب القيد الأفريقي يوم الأربعاء 31 يوليو، لا يزال هناك وقت على موعد إغلاق القيد المحلي، مع العلم أنه تمت الموافقة من قبل اتحاد الكرة على قيد 30 لاعبًا في قائمة كل نادٍ، مع وجود إعارات قد تصل إلى 10 لاعبين كحد أقصى.

يذكر أن الأهلي يستعد حاليا لمواجهة فريق اطلع بره الجنوب سوداني في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا في منتصف أغسطس الحالي، قبل ملاقاة بيراميدز في كأس مصر بنهاية الشهر، وسيبدأ دوري الموسم الجديد يوم 19 سبتمبر المقبل.