عمر التركي والسيرتي يتأهلان لنصف نهائي بطولة العالم لناشئي الاسكواش

واصل الاسكواش المصري تفوقه خلال منافسات بطولة العالم للناشئين والمقامة حاليا في ماليزيا، بعد ان تأهل الثنائي عمر التركي و ومصطفي السيرتي الي نصف نهائي البطولة . ونجح عمر التركي في التأهل لدور الاربعة عقب تغلبه علي يحيي النوساني بثلاثة اشواط دون رد في مباراة استمرت ل 35 دقيقة . الاربعة عقب تغلبه علي يحيي النوساني بثلاثة اشواط دون رد في مباراة استمرت ل 35 دقيقة . وجاءت نتيجة الاشواط علي النحو التالي : 11-6, 11-2, 11-3 . 11-3 . وفي ذات الاطار لحق السيرتي بزميله عمر التركي الي نصف نهائي البطولة بعد فوزه علي منافسه الانجليزي سام تود بثلاثة اشواط مقابل شوط واحد في اللقاء الذي استمر ل 39 دقيقة . وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي : 11-6, 11-7, 8-11, 11-5 .

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