جنا شيحة تتأهل لنصف نهائي بطولة العالم لناشئي الإسكواش

حققت المصرية جنا شيحة إنجازاً كبيراً بعد تأهلها للدور نصف النهائي لبطولة العالم لناشئي الإسكواش والمقامة في ماليزيا .
ونجحت جنا شيحة في العبور لدور الأربعة بعد فوزها علي منافستها الأمريكية مارينا ستيفانوني بثلاثة أشواطمقابل شوط واحد وهو اللقاء الذي استمر ل 31 دقيقة .
وجاءت نتيجة الأشواط علي النحو التالي : 7-11, 11-5, 11-7, 11-7 .
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