جنا شيحة تتأهل لنصف نهائي بطولة العالم لناشئي الإسكواش

حققت المصرية جنا شيحة إنجازاً كبيراً بعد تأهلها للدور نصف النهائي لبطولة العالم لناشئي الإسكواش والمقامة في ماليزيا . ونجحت جنا شيحة في العبور لدور الأربعة بعد فوزها علي منافستها الأمريكية مارينا ستيفانوني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد وهو اللقاء الذي استمر ل 31 دقيقة . مقابل شوط واحد وهو اللقاء الذي استمر ل 31 دقيقة . وجاءت نتيجة الأشواط علي النحو التالي : 7-11, 11-5, 11-7, 11-7 .

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