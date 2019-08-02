رسميًا.. داني الفيش ينضم لصفوف ساوباولو البرازيلي

أعلن نادي ساوباولو البرازيلي بشكل رسمي عن تعاقده مع داني الفيش نجم باريس سان جيرمان ولاعب برشلونة السابق في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية . ونجح ساوباولو في الفوز بخدمات الظهير المخضرم المتوج مؤخراً بلقب كوبا أمريكا مع منتخب البرازيل في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع البي اس جي . انتهاء تعاقده مع البي اس جي . أعرب الفيش الذي سيرتدي القميص رقم 10 عن سعادته بالانتقال الي ساوباولو والعودة مرة أخرى إلى الدوري البرازيلي مشيراً الي أن اللعب بقميص ساوباولو كان دوماً جزءاً من أحلامه .

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