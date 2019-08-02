أكد مصدر بنادي بيراميدز ان يردده اللاعب محمد مجدي قفشة المنتقل لصفوف الاهلي، حول محاولة اجباره علي الانتقال للزمالك هو مجرد ادعاءات كاذبة .
وأوضح المصدر ان نادي بيراميدز لم يتلقي اي عرض من نادي الزمالك للتعاقدمع اللاعب علي عكس ما يتردد، مشيراً الي ان الاهلي كان النادي الوحيد الذي طلب التعاقد مع اللاعب خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري .
واضاف ان بيرامديز قام بتسهيل المفاوضات للسماح للاعب بالانتقال للاهلي حيث استغرقت هذه المفاوضات 24 ساعة فقط لمساعدة قفشة علي تحقيق رغبته باللعب للاهلي .
واختتم المصدر ان ادارة بيراميدز اتخذت قراراً سليماً عندما قررت الاستغناء عن خدمات اللاعب، وان تصريحاته الكاذبة ضد بيراميدز أثبتت صحة رؤية النادي بإبعاده عن الفريق .
كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز: الزمالك لم يطلب التعاقد مع قفشة .. واتخذنا قراراً سليماً بالاستغناء عنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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