بيراميدز: الزمالك لم يطلب التعاقد مع قفشة .. واتخذنا قراراً سليماً بالاستغناء عنه

أكد مصدر بنادي بيراميدز ان يردده اللاعب محمد مجدي قفشة المنتقل لصفوف الاهلي، حول محاولة اجباره علي الانتقال للزمالك هو مجرد ادعاءات كاذبة .

وأوضح المصدر ان نادي بيراميدز لم يتلقي اي عرض من نادي الزمالك للتعاقد

مع اللاعب علي عكس ما يتردد، مشيراً الي ان الاهلي كان النادي الوحيد الذي طلب التعاقد مع اللاعب خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري .

واضاف ان بيرامديز قام بتسهيل المفاوضات للسماح للاعب بالانتقال للاهلي حيث استغرقت هذه المفاوضات 24 ساعة فقط لمساعدة قفشة علي تحقيق رغبته باللعب للاهلي .

واختتم المصدر ان ادارة بيراميدز اتخذت قراراً سليماً عندما قررت الاستغناء عن خدمات اللاعب، وان تصريحاته الكاذبة ضد بيراميدز أثبتت صحة رؤية النادي بإبعاده عن الفريق .