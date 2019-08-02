رد ناري من بيراميدز على تصريحات قفشة بعد انتقاله للأهلي

أثارت تصريحات محمد مجدي قفشة لاعب الأهلي الجديد استياء مسئولي نادي بيراميدز بعد أن اتهمهم اللاعب بالضغط عليه للانتقال الى صفوف الزمالك .
أكد مصدر بنادي بيراميدز أن ما قاله قفشة عن إجباره علي التوقيع والانتقالللزمالك لا يزيد عن كونه تصريحات كاذبة من اللاعب .
أضاف المصدر أن اللاعب يحاول كسب ود الجماهير بقصص من وحي خياله، وحديثه عن التضحية من أجلالانتقال للأهلي ما هو إلا محاولة لكسب بطولات زائفة .
تحدى المصدر لاعب الأهلي بأن يثبت أنه تعرض لأي خصومات مالية مشيراً الى أنه حصل علي مستحقاته المالية كاملة قبل الانتقال للأهلي، معرباً عن استيائه من تصرفات وتصريحات اللاعب ضد ناديه الذي وقف بجانبه لفترة طويلة.
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