المصري البورسعيدي يكثف استعدادته للموسم الجديد

أعلنت إدارة النادى المصرى عن قائمتها الفريقية وايضا القائمة الأولى للقيد المحلى، حيث أنهى اللواء ياسر سالم المدير الإدارى بالنادى إجراءات قيد قائمة الفريق الذى سيشارك بالنسخة السابعة عشرة من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وتضم القائمة 23 لاعباً هم أحمد مسعود وأحمد عبدالفتاح ومحمد شحاتة لحراسة المرمى، وكريم العراقى وإسلام أبو سليمة وأحمد شوشة ومحمود حمد وعبدالناصر دى ماريا وعمر كمال عبدالواحد لخط الدفاع وفريد شوقى وحجاج عويس وعمرو موسى وأحمد ياسر ومفتاح طقطق وشيخ موكورو وإيزى ايميكا وإسلام عطية وحسن على وسعيد سينبورى وحسين رجب لخط الوسط وأحمد جمعة ومحمود وادى وأوستين أموتو للهجوم.

وانضم للقائمة محمد عبداللطيف «جريندو» بدلا من الحارس محمد شحاتة.

من ناحية أخرى، دخل فريق الكرة بالنادى المصرى المرحلة الثالثة من الاستعدادات للموسم

الجديد بمعسكر جديد يقام بمدينة الإسماعيلية تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفنى.

ويؤدى الفريق 4 مباريات ودية بالمعسكر بعدما أنهى اللواء ياسر سالم المدير الإدارى الاتفاق على إقامة المباريات الودية للفريق، حيث يلتقى المصرى فى أولى مبارياته فى الرابع من أغسطس الجارى مع فريق نادى مصر الوافد الجديد على الدورى الممتاز وبعدها يلتقى مع فريق النادى الاسماعيلى ويخوض الفريق ثالث ودياته أمام فريق الانتاج الحربى فى التاسع من أغسطس ويختتم الفريق مبارياته الودية بملاقاة فريق التقدم أحد أندية الدرجة الثانية بالمملكة العربية السعودية فى العاشر من نفس الشهر.

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وكان الفريق قد أنهى تدريباته الصباحية والمسائية على ملعبه

ببورسعيد قبل الانتقال لمعسكر الإسماعيلية، وشهدت التدريبات التركيز على الجوانب البدنية والفنية وخاض اللاعبون مراناً بدنياً شاقاً اشتمل على عدد من الوحدات التدريبية التى تهدف إلى الارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للوصول للمعدلات المثالية قبل انطلاق الموسم الكروي.

ودخل الجهاز الطبى بقيادة الدكتور هشام مصطفى فى سباق كبير لإتمام شفاء اللاعبين المصابين وكان آخرهم المدافع كريم العراقى الذى أثبتت الفحوصات والأشعات التشخيصية إصابته بالتواء شديد فى كاحل القدم الأمر يستلزم وضع قدمه فى الجبس لمدة ستة أسابيع يخضع بعدها لجلسات التأهيل التى تستمر لستة أسابيع أخرى لتصل مدة غياب اللاعب لما يقرب من ثلاثة أشهر كاملة.

كما واصل أحمد بوسكا حارس المرمى برنامجه التأهيلى وأدى اللاعب مجموعة متنوعة من التدريبات التقوية والمرونة بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبى مارس الماضي، وواصل البوركينابى سعيدو سينبورى برنامجه التأهيلي.

ويؤدى الثلاثى محمود وادى وإسلام أبو سليمة وسعيدو سنبورى مرانًا فرديًا تحت إشراف الجهاز الطبى وأداء بعض التدريبات البدنية والانضمام تدريجيا للتدريبات الجماعية.