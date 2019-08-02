محمد مجدي قفشة: ضحيت بالكثير من أجل اللعب للأهلي

تحدث محمد مجدي «أفشة»، صانع ألعاب فريق الأهلي القادم من بيراميدز عن كواليس انتقاله للفريق الأحمر وطموحاته الفترة المقبلة بعد إتمام التعاقد معه بشكل رسمي.

وقال أفشة بعد إتمام الصفقة إن الانتقال للأهلي كان بمثابة حلم شخصي له بجانب رغبة والده ووالدته، متمنيا أن يحالفه التوفيق خلال الفترة المقبلة.

وتابع: «ضحيت كثيرًا من أجل الانتقال للأهلي، ورفضت أكثر من عرض آخر مغرٍ، والمفاوضات كادت تتعثر في

مرحلة من المراحل لكن في النهاية تمسكت بالانتقال للقلعة الحمراء، وأتمنى أن أساهم مع الفريق في حصد البطولات خلال الفترة المقبلة».

وواصل: «لا أتأثر بالضغوط وعندما أشارك في المباريات أعزل نفسي تماما عن كل الأجواء المحيطة بي، وأبذل كل ما في وسعي وأسعى لإسعاد جماهير الأهلي التي تثق في قدراتي وتدعمني وطالبت بوجودي فأنا

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أعرف حجم جماهيرية وشعبية الفريق الأحمر جيدا».

وأوضح: «علاقتي جيدة بلاعبي الأهلي، وهو ما يسهل الاندماج سريعا في أجواء الفريق. أحلم بالفوز مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا إلى جانب البطولات المحلية».

وكشف: «أفضل الرقم 10، وكذلك 22 رقم محمد أبوتريكة مثلي الأعلى، وصاحب هدف الصفاقسي الشهير الذي يعد الأغلى له كأهلاوي قبل أن يكون لاعبا، أما عالميا فأعشق البرتغالي كريستيانو رونالدو وتعجبني طريقة لعب البلجيكي هازارد الذي يشبهني البعض به».

وتعاقد الأهلي مع أفشة قادما من فريق بيراميدز لمدة 5 مواسم مقبلة مع القلعة الحمراء.