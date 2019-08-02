الأهلي يواصل الاستعداد للقاء اطلع بره.. ويكشف موعد انتظام مؤمن زكريا بالتدريبات

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الجمعة استعداداً لمباراة اطلع بره بطل جنوب السودان، ويشهد المران ظهور الثنائى محمود متولى ومحمد مجدى أفشة، كما وافق الاتحاد الأفريقى «كاف» على نقل المباراة بجولة الذهاب للدور التمهيدى بدورى الأبطال إلى القاهرة بدلاً من جنوب السودان.

أكد الجهاز الفنى أن مؤمن زكريا لاعب الفريق سينتظم فى تدريبات الفريق الجماعية خلال فترة زمنية تتراوح ما بين أسبوعين

إلى ثلاثة أسابيع.. ويعانى اللاعب من الإصابة فى ركبته، وينفذ برنامجا تأهيليا للتعافى منها خلال هذه الفترة.

من جانبه، أعلن فتحى مبروك، مدير قطاع الناشئين بالنادى الأهلى، مواعيد التصفيات النهائية للاعبين الذين اجتازوا المرحلة الأولى من اختبارات الناشئين، بمختلف الأعمار السنية، والتى سيتم خلالها اختيار أفضل العناصر وضمهم لفرق قطاع الناشئين.. وتجرى الاختبارات

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النهائية فى الفترة بين 3 و 19 أغسطس الجارى.

وحصل أحمد قطب، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادى الأهلى، على راحة لمدة ٣ أيام بعد خضوعه لعملية جراحية لاستئصال جزء من غضروف الركبة وإزالة قرحة بسيطة بالقدم اليمنى.

ومن المقرر أن يبدأ اللاعب تدريبات علاج طبيعى ثم تأهيل بدنى لتجهيزه للعودة إلى المشاركة فى التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.

أكد الدكتور هيثم عاطف طبيب الفريق أن حالة قطب مطمئنة بعد الجراحة الناجحة وأنه سوف ينتظم فى التدريبات الجماعية خلال فترة تتراوح بين شهر والنصف إلى شهرين.