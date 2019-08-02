رياضة | اتحاد اليد يحصل على حقوق بث مباريات منتخب الناشئين فى كأس العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد اليد يحصل على حقوق بث مباريات منتخب الناشئين فى كأس العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح اتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر فى الحصول على حقوق بث وتسويق مباريات منتخب مصر للناشئين مواليد 2000 والمشارك فى بطولة كأس العالم للناشئين التى تستضيفها مقدونيا اعتبارا من يوم 6 اغسطس الجارى .

وحصل اتحاد اليد على حقوق البث الفضائي والانترنت معا وذلك تفاديا لمشكلة عدم اذاعة مباريات منتخب الشباب الاخيرة فى كأس العالم الماضية والحائز خلالها على الميدالية البرونزية.

كما جاء الحصول على تلك الحقوق وفقا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى بضرورة الحرص على توفير حق المشاهدة للجماهير المصرية ومتابعة منتخباتها الوطنية فى كل البطولات الخارجية التى تشارك بها.

ويقوم اتحاد اليد ببث مباريات المنتخب عبر الانترنت من خلال قناته الخاصة بالصفحة الرسمية للاتحاد على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك .

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ويتم التجهيز حاليا لعمل استديو تحليلى قوى للغاية يقدمه النحم الدولى السابق والاعلامى الحالى خالد العوضى وذلك بمشاركة مجموعة من كبار النجوم السابقين للحديث عن البطولة والمنتخبات المشاركة وتقديم شرح تفصيلى واف لمباريات الفراعنة الصغار .

بينما يقوم بالتعليق على المباريات المذيع المتألق ونجم حراسة المرمى الدولى السابق خالد خيرى مع المذيعين الشباب من فريق عمل قناة الاتحاد.

ويعد هذا الاستديو التحليلى من ضمن استعدادات قناة الاتحاد للموسم المحلى الجديد الذى سيشهد إنتاج فنى للمباريات وبيعها كمادة جاهزة للعرض بالقنوات الفضائية المختلفة .

كما يجرى الاتحاد مفاوضات حالية مع بعض القنوات الفضائية للتوصل معها لاتفاق لمنحها حقوق بث تلك المباريات سواء حصريا على شاشة واحدة منها فقط أو مجتمعين سويا .

وقام اتحاد اليد ايضا بتجهيز عروض رعاية مختلفة للمباريات التى سيتم بثها عبر قناته الخاصة على الانترنت وبأسعار غير مغالى فيها تقل كثيرا عن القنوات الفضائية وتبدأ من خمسة آلاف جنيه وسيتم الاعلان عنها رسميا اعتبارا من غدا السبت خاصة وأن القناة تحظى بمشاهدة عالية تصل الى 15 الف شخص فى كل مباراة على الأقل.