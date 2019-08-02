رياضة | بيراميدز: "أفشة" يتصنع بطولة زائفة لكسب عطف جماهير الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز: "أفشة" يتصنع بطولة زائفة لكسب عطف جماهير الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر بنادي بيراميدز إن هناك حالة من الاستياء لدى إدارة النادي من محاولات لاعب الفريق السابق محمد مجدي أفشة بكسب بطولات زائفة لكسب ود وعطف جماهير الأهلي بسرد قصص من وحي خياله.

أضاف المصدر بأن ما قاله أفشة بشأن محاولات النادي تعطيل انتقاله إلى الأهلي وإجباره على الانتقال إلى الزمالك غير صحيح على الإطلاق وتصريحات كاذبة من اللاعب.

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أوضح المصدر أن نادي بيراميدز وقف بجانب اللاعب وساعده في تحقيق رغبته والانتقال للأهلي وتسهيل المفاوضات التي لم تستغرق سوى ٢٤ ساعة فقط، وأنه لم تكن هناك أي عروض غير عرض الأهلي لضم اللاعب، نافيا في الوقت ذاته ادعاءاته حول إجباره على اللعب لفريق آخر، وأن اللاعب يحاول كسب بطولة زائفة ومساندة جماهيرية بوقائع غير حقيقية على حساب ناديه الأسبق الذي دعمه كثيرا وساعده في الفترة الأخيرة.