رياضة | فحص طبي لرمضان صبحي ووليد سليمان في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فحص طبي لرمضان صبحي ووليد سليمان في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع الثنائي وليد سليمان ورمضان صبحي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي قبل انطلاق المران المقرر له السادسة مساء اليوم على ملعب التتش؛ لتحديد فرص مشاركتهما في المران بعد الشكوى من الإصابة عقب مباراة الزمالك في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري العام.

وكان وليد سليمان، قد اشتكى من إجهاد عضلي ، فيما تعرض صبحي لكدمة في وجه القدم أدت إلى تورمه.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق «اطلع برة» بطل جنوب السودان في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.