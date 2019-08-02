رياضة | الأفضل في العالم.. كواليس الأزمة الجديدة بين نيمار وباريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأفضل في العالم.. كواليس الأزمة الجديدة بين نيمار وباريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفاقمت أزمة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان وإدارة ناديه، عقب غياب اللاعب عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم ، المقدمة من الفيفا .

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية ، أن نيمار لا يرغب في البقاء بباريس، ولن يحصل البرازيلي على مكافأة قدرها ثلاثة ملايين يورو لأنه ليس من بين العشرة المرشحين للحصول على جائزة الأفضل التي يمنحها FIFA ، حيث كان هذا المتغير في عقده وكان جزءًا من الثابت الذي يتلقاه سنويًا مع النادي الباريسي ، والذي يبلغ 36 مليون صافي .

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وأضافت الصحيفة، بالإضافة إلى هؤلاء الثلاثة ملايين ، ستقوم باريس سان جيرمان أيضًا بتوفير المكافأة على السلوك الجيد ، والمقدر بـ 2 مليون ، يعتقد النادي الباريسي أن اللاعب فشل في الامتثال للوائح الداخلية للنادي من خلال تقديم نفسه بعد أسبوع من موعد الانضمام المحدد للتدريبات .

واختتمت موندو ديبورتيفو: في الواقع ، كان مدير الرياضة ، ليوناردو ، هو الذي أبلغه عند عودته إلى باريس في 15 يوليو أنه فتح الملف ، على الرغم من أن والد نيمار قال إنه يتفق مع النادي على أن ابنه سيصل لاحقًا لالتزام تجاري في البرازيل .