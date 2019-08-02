رياضة | شرط تعجيزي من ديبالا للموافقة على الانتقال لليونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرط تعجيزي من ديبالا للموافقة على الانتقال لليونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت المفاوضات بين فريقا يوفنتوس ومانشستر يونايتد لمراحل متقدمة، من أجل إتمام الصفقة التبادلية المرتقبة برحيل ديبالا لليونايتد مقابل ضم لوكاكو لليوفي.

وتبقى خطوة وحيدة فقط لإتمام الصفقة وهي موافقة ديبالا على الانتقال لقلعة أولد ترافورد.

Advertisements

واشترط ديبالا على إدارة مانشستر يونايتد الحصول على 15 مليون يورو كراتب سنوي للموافقة على الانتقال إليهم، وهو ما رفضه الشياطين الحمر لكونه رقم مرتفع وسيكون بذلك ثاني أعلى راتب في الفريق مما قد يسبب بعض المشكلات.

ومن المتوقع أن يجتمع ديبالا مع مديره الفني الإيطالي ساري للحديث معه حول دوره مع الفريق، ومحاولة إقناعه بالإبقاء عليه الموسم المقبل والاستفادة منه مع الفريق.