رياضة | رسميًا.. داني ألفيش ينضم إلى ساو باولو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. داني ألفيش ينضم إلى ساو باولو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق ساو باولو البرازيلي في التعاقد مع قائد السيلساو داني ألفيش، الظهير الأيمن السابق لباريس سان جيرمان، اليوم الجمعة.

وذكر الموقع الرسمي للنادي البرازيلي أن ألفيش وقع على عقد انضمامه إلى ساو باولو حتى ديسمبر 2022.

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ومن المقرر أن يرتدي ألفيس القميص رقم 10 مع ساو باولو في الموسم الجديد، بعد أن خاض رحلة كبيرة في أوروبا خلال السنوات الماضية رفقة إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وسان جيرمان.

وانضم ألفيش إلى ساو باولو في صفقة مجانية عقب انتهاء عقده مع الفريق الباريسي.

ونجح ألفيش مؤخرًا في قيادة المنتخب البرازيلي للتتويج ببطولة كوبا أمريكا 2019، التي أقيمت على أرض راقصي السامبا.