رياضة | حيرة كبرى في ريال مدريد بسبب نجم الفريق الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حيرة كبرى في ريال مدريد بسبب نجم الفريق الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح النجم الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو الملقب بـ"ميسي اليابان"، في تقديم مستوى مميز للغاية مع ريال مدريد خلال الجولات التحضيرية للموسم الجديد، ليلفت الأنظار بشدة.

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع الياباني الشاب خلال الصيف الجاري، بعد صراع قوي مع برشلونة على ضم اللاعب.

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وعقب نجاح كوبو في التألق بشكل مميز مع الفريق ، بدأ النقاش في الظهور داخليًا لتحديد ما ينبغي أن يكون حالته في الموسم المقبل.

وذكر موقع le10sport الفرنسي ، أن الريال ضم كوبو ليكون ضمن فريق الكاستيا ويتطور معه، ولكن مع تألقه اللافت للنظر فقد تتغير خطط الميرينجي تجاهه في النهاية.

وبدأ نقاش في ريال مدريد حول المستقبل القريب لكوبو ، قد يناقش البعض أن يكون الياباني جزءًا من الفريق الأول ولكنها مشكلة في الوقت الراهن ، حيث أن نادي ريال مدريد ليس لديه مكان فارغ لصالح كوبو في الوقت الراهن.

وهناك رؤيتان بشأن كوبو الاولى هي إرسال اللاعب الشاب إلى فريق الكاستيا للعب تحت قيادة المدرب راؤول جونزاليس ، والثانية إعارته لفريق آخر في الليجا ، وستكون هذه الفكرة هي الأكثر منطقية ، لأن خمسة فرق قد وضعت اقتراحًا لاستعارة كوبو من بينها بلد الوليد.