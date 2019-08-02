الامارات | معسكر مشترك لتايكواندو الدفاع عن النفس في استونيا

شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مشترك لتايكواندو الدفاع عن النفس في استونيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن فريق التايكواندو لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس معسكره التدريبي المشترك الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي للتايكواندو بالشراكة مع الاتحاد الإستوني و نادي idablock والمقام في مدينة تالين في استونيا وذلك ضمن التوجهات الفنية والبدنية استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل.

وتتـألف البعثة من عضو مجلس أدارة النادي عبيد العسم. رئيسا للبعثة ومدير الفرق الرياضية عبد العزيز الحمادي والمدرب المغربي بدر الدين المدغري و8 لاعبين هم كل من حمدان خالد القرمطي، وعبد الرحمن خالد القرمطي، وسلطان محمد السويدي، وسيف علي سيف المهيري، وراشد طارق جمعة السويدي، ومحمد سعيد العبري، وماجد احمد القائد الحمادي، وعبيد جاسم عبيد النقبي ويستمر المعسكر لتسعة ايام

ويشارك في المعسكر لاعبين من 10 دول هي اوكرانيا، وروسيا البيضاء، ولتوانيا، وفنلندا، ولاتفيا، وبلجيكا، وايرلندا والتشيك واستونيا والامارات وبواقع 150 لاعبا ولاعبةفي فئات الناشئين والشباب والرجال.

من جهته قال عضو مجلس ادارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس عبيد العسم: يأتي تنظيم هذا المعسكر ضمن توجيهات مجلس الشارقة الرياضي واهتمامات مجلس ادارة النادي برئاسة سعادة احمد عبد الرحمن العويس بتطوير المستوى الفني للاعبي النادي وبما يساهم بدعم قدراتهم وان الهدف من هذا المعسكر يندرج ضمن اهتمامات مجلس الادارة بمنح اللاعبين واللاعبات فرصة الاستفادة من الخبرة الفنية التي يتمتع بها رياضيو الدول المتقدمة في رياضات الدفاع عن النفس اضافة الى الاستعداد الامثل فنيا وبدنيا للموسم المقبل. وقدم عبيد العسم شكر مجلس ادارة النادي للاتحادين الاستوني والاوروبي للتايكواندو لدعوة النادي للمشاركة في المعسكر وبما يساهم بديمومة النجاح المتحقق.

