الامارات | محمد صلاح نجم كرة قدم يفوز في تنس الطاولة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح نجم كرة قدم يفوز في تنس الطاولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر النجم المصري والهداف التاريخي للدوري الإنجليزي ونادي ليفربول محمد صلاح، صوراً توثق لحظة فوزه على زميله الكرواتي ديان لوفرين في لعبة تنس الطاولة.

وعلق صلاح في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على صور فوزه على لوفرين قائلا: "احتفال بالأوقات السعيدة".

ويخوض لاعبي ليفربول خلال فترات مرانه، ببعض الفقرات الترفيهية، مثل ممارسة لعبة تنس الطاولة، التي أظهر فيها صلاح تفوقاً على صديقه المقرب في الريدز الكرواتي لوفرين.

ويستعد ليفربول لمواجهة بطل الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، في الرابع من أغسطس الحالي، على لقب بطولة الدرع الخيرية، على أن يدشن الريدز مشوارهم في الدوري الإنجليزي في التاسع من هذا الشهر بمواجهة نورويتش سيتي.

والجدير ذكره، ترشح النجم المصري محمد صلاح، لجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست أوف 2019"، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ "فيفا" لأفضل لاعب في كل عام، وكان محمد صلاح قد جاء في المركز الثالث في جائزة العام الماضي، بعد صانع ألعاب فريق ريال مدريد والمنتخب الكرواتي لوكا مودريتش الفائز بالجائزة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.