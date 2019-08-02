شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يصرف مستحقات الحكام المتأخرة قبل عيد الأضحى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة والقائم بأعمال رئيس الجبلاية صرف مستحقات الحكام المتأخرة قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، كنوع من الدعم للحكام قبل انطلاق الموسم الجديد. كما تقرر صرف المستحقات المتأخرة لمراقبي المباريات عن الموسم المنقضي بالكامل 2018- 2019. Advertisements وانتعشت خزينة اتحاد الكرة مؤخرا بمبلغ 23 مليون جنيه، تم تحصيلها من الأندية التى قامت بقيد لاعبيهم محليا وافريقيا استعدادا للموسم الكروى الجديد.

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