شكرا لقرائتكم الانتاج الحربي يلتقي خورفكان شارقة الاماراتي وديا الاثنين المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني للانتاج الحربي بقيادة مختار مختار علي ملاقاة فريق خورفكان شارقة الاماراتي وديا الاثنين المقبل علي ستاد المصانع الحربية استعدادا للموسم الجديد.

ويتواجد فريق خورفكان شارقة الاماراتي بالقاهرة لإقامة معسكر إعداد للموسم الجديد وواجه فريق طلائع الجيش وخسر وديا بثلاثية دون رد.

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ورحل عن صفوف الانتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا وعبد الرحمن بودى فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير .

وتعاقد الانتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الاسماعيلى، و مامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا ، والنيحيرى برايت سلاس ، ومحمد عبد الرازق بازوكا ، وباسم مرسى على سبيل الاعارة من الزمالك .

وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.