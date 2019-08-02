شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلى.. لاسارتى يطلب تقريراً عن حالة المصابين قبل مواجهة "إطلع بره"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الجمعة، تقريراً عن حالة اللاعبين قبل انطلاق تدريبات الفريق اليوم،الجمعة، إستعداداً لمواجهة "إطلع بره" بطل جنوب السودان في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقي.

يأتى على رأس قائمة المصابين فى الأهلى شريف إكرامي، حارس الفريق والذى يواصل استكمال برنامجه التأهيلى للتعافي من إصابته الأخيرة التى أجرى على أثرها جراحة إزالة عظام زائدة في الركبة.

ويواصل سعد سمير مدافع الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابته الأخيرة التى كانت عبارة عن قطع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وخلفي الصليبي، بينما يخضع كريم نيدفيد، لاعب الفريق لجلسات فى «الجيم» بالإضافة إلى العلاج الطبيعي، ضمن البرنامج الذى يخضع له بعد جراحة غضروف الركبة التى أجراها فى ألمانيا.

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كما بدأ محمد محمود، لاعب خط وسط الفريق التدريب بالكرة ضمن المرحلة الجديدة في برنامجه التأهيلى تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي بعد تماثله للشفاء من الرباط الصليبي.

إلى ذلك، يعاني الثنائي وليد سليمان ورمضان صبحي من إصابات بسيطة تعرض لها في مباراة الزمالك الأخيرة في ختام الدوري، حيث إشتكى سليمان من إجهاد عضلي، فيما يعاني رمضان صبحي من كدمة في وجه القدم.