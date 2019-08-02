شكرا لقرائتكم جلسة بين لاسارتي وتنائي الأهلى الجديد قفشة ومتولي قبل مران الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى جلسة مع الثنائى محمود متولى ومحمد مجدى قفشة المنضمين حديثا لصفوف الفريق الأحمر خلال الساعات الماضية .

لاسارتى سيرحب بالثنائى الجديد ويتحدث معهما عن سياسته وطريقة تعامله داخل الفريق والاستماع لهما قبل خوضهما التدريب الأول لهما مع الفريق فى الخامسة من مساء اليوم الجمعة .

كان محمود متولى قد انضم لصفوف الأهلى قادما من الإسماعيلى لمدة خمسة مواسم مقابل 15 مليون جنيه وإعارة لاعب من الأحمر لصفوف الدراويش بينما انضم محمد مجدى قفشة لصفوف الأحمر قادما من نادى بيراميدز مقابل 20 مليون جنيه وحصول بيراميدز على مليون جنيه حال فوز الأهلى بالدورى وأيضا مليون جنيه حال تتويج الأحمر بدورى أبطال أفريقيا