شكرا لقرائتكم 6 منافسات الدور ربع النهائي ببطولة العالم لناشئين الاسكواش في كوالالمبور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام اليوم الجمعة 2 أغسطس 6 مباريات قوية بمنافسات الدور ربع النهائي ببطولة العالم لناشئين الاسكواش المقامة حالياً في كوالالمبور بماليزيا. Advertisements وتواجه جنا شيحة الأمريكية مارينا ستيفانوني، فيما تواجه فريدة محمد منافستها الماليزية شان ياوين، فيما تلتقي هانيا الحمامي بلاعبة هونج كونج شان سين يوك. وفي منافسات الرجال، يواجه مصطفى عسل حامل لقب النسخة الماضية منافسه الماليزي سيو إكسن، كما يلتقي عمر التركي بمواطنه المصري يحيى النواساني، فيما يواجه مصطفى السيرتي الانجليزي سام تود .

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