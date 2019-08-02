شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يتمسك بشكري نجيب بعد تلقيه عرضا من المقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي بقيادة محمود جابر فكرة الاستغناء عن شكري نجيب مهاجم الفريق بعد تلقيه عرضا من المقاولون العرب لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية Advertisements وكان شكري نجيب قد تقدم بطلب لمجلس إدارة النادي الاسماعيلي يطلب فيه الموافقة علي رحيله ووافق المجلس علي طلبه مشترطين ضرورة إحضاره لعرض رسمي وتمسك عماد النحاس المدير الفني المقاولون العرب بضم شكري نجيب وتقدم بعرض رسمي إلا أن الجهاز الفني رفض الاستغناء عن اللاعب بعد فشل التعاقد مع مهاجم قوي .

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