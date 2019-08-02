- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم بأمر الجبلاية.. منع استقدام حكام أجانب فى الموسم الجديد باسثناء مباراة القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استقر اتحاد الكرة على عدم استقدام حكام أجانب لمباريات الدورى الممتاز فى الموسم الكروى الجديد 2019 -2020، والذى من المقرر له أن ينطلق يوم 19 سبتمبر المقبل.
وأكد مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة أنه يوجد اتفاق نهائى على عدم الاستعانة بحكام أجانب فى الدورى الجديد من أجل الحد من الظاهرة التى تفشت فى الموسم الماضى.
كان الموسم المنصرم شهد الإستعانة بحكام أجانب لأى فريق يرغب فى ذلك مقابل سداد 25 ألف دولار لخزينة الجبلاية.
وقال المصدر إنه تم الاستقرار على تعيين حكام أجانب فى مباراتى الأهلى والزمالك فقط كما هو معتاد، مع إمكانية الاستعانة بهم فى مباراة أو اثتين للأندية الأخرى مع نهاية الموسم إذا لزم الأمر حيث تتسم المباريات الأخيرة بحساسية كبيرة من أجل حسم الهبوط.
وأضاف المصدر أنه ليس مقبولا أيضا أن يتم الاستعانة بحكام أجانب بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الأخيرة، والتى أكد خلالها على عدم استقدام مدربين أجانب للمنتخبات الوطنية فى الفترة المقبلة ومطالبته بمنح الفرصة للمدربين الوطنيين، موضحا أن الرسالة واضحة وهى منح الفرصة للحكام المصريين أيضا وعدم الاعتماد على الحكام الأجانب.
كانت هذه تفاصيل خبر بأمر الجبلاية.. منع استقدام حكام أجانب فى الموسم الجديد باسثناء مباراة القمة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.