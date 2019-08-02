تقرير.. غياب صلاح حيلة أم حقيقة.. ماذا يدور في عقل كلوب قبل مواجهة السيتي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

يستعد فريق ليفربول لخوض أولى مبارياته الرسمية في الموسم الجديد عندما يواجه مانشستر سيتي في بطولة كأس الدرع الخيرية يوم الأحد المقبل في العاصمة الإنجليزية "لندن".

ليفربول بطل أوروبا خاض سبع مباريات ودية قبل مباراة مانشستر سيتي حقق الفوز في ثلاث مناسبات وتلقى الخسارة مثلهم وتعادل في مباراة واحدة كانت أمام فريق سبورتنج لشبونة.

ما افتقده ليفربول وتحديدًا خلال رحلته في الولايات المتحدة الأمريكية هو غياب لأكثر من عنصر أساسي خاصة بعد مشاركة لاعبيه الدوليين مع منتخباتهم الوطنية سواء في بطولتي كأس الأمم الأفريقية أو كوبا أمريكا.

لكن وقبل مباراة السيتي، سنسلط الضوء في السطور التالية على أبرز استعدادات الريدز ، وماذا يدور في عقل كلوب قبل مباراة الأحد؟

- كوكبة من الشباب

اعتمد يورجن كلوب خلال تحضيراته على عدد من اللاعبين الشباب بالأكاديمية لسد الفجوة بسبب غياب اللاعبين الدوليين.

أبرز اللاعبين الذين اعتمد عليهم كان المهاجمان هاري ويلسون القادم من صفوف ديربي كاونتي والذي خاض معه تجربة مميزة على سبيل الإعارة بجانب ريان بروستر.

كلوب اعتمد أيضًا على الشاب صاحب الأصول الجزائرية ياسر العروسي من أجل قيادة الجانب الأيسر بدلاً من المتألق في الموسم الماضي أندرو روبرتسون.

وبالطبع سيلجأ كلوب خلال مباراة الأحد بجانب مباريات الموسم المقبل إلى لاعبيه الشباب خاصة بعدما رفض المدير الفني الألماني الدخول في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

- الاعتماد على لالانا وعودة تشامبرلين

من الواضح خلال استعادات ليفربول في المباريات الماضية أن كلوب عقد العزم على إعطاء لاعب وسط الفريق أدم لالانا الفرصة الأخيرة خاصة بعدما عانى الإنجليزي صاحب الـ31 عامًا من إصابات متكررة تعرض لها في الموسم الماضي.

لالانا كان من بين الأبرز عند كلوب وتحديدًا في موسم (2016 - 2017) قبل أن يعاني من شبح الإصابة، والآن عاد الألماني ليعلن مؤخرًا أنه سيعطي الفرصة للاعبه في الموسم الجديد أملاً في استعادة بريقه من جديد في وسط الملعب.

الورقة الأهم والأبرز عند كلوب هو عودة لاعبه أليكس أوكسليد تشامبرلين من جديد في أواخر الموسم الماضي إلا أن مدرب الريدز فضّل منح لاعبه فرصة المشاركة في التوقيت المناسب وهذا ما تحقق بداية من المباريات التحضيرية ليصبح اللاعب جاهزًا من الناحية الفنية والبدنية للمشاركة في مباراة الأحد.

- استعادة الخماسي

خلال الأسبوع الجاري تلقى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عدة أخبار سعيدة حول عودة لاعبيه الدوليين بجانب المصابين.

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الأبرز الآن كان عودة محمد صلاح بعد مشاركته مع المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية بجانب الثنائي البرازيلي الحارس أليسون بيكر والمهاجم روبرتو فيرمينو.

كلوب استعان بالثلاثي للمشاركة في مباراة أولمبيك ليون الفرنسي والتي أقيمت أمس الأربعاء في سويسرا وانتهت بفوز الريدز بنتيجة (3-1).

الأخبار السعيدة تواصلت بقدوم الثنائي المصاب السويسري شيردان شاكيري والدولي الغيني نابي كيتا والذي تعرض للإصابة رفقة منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية.

- غائب وحيد

يُعد النجم السنغالي ساديو ماني أبرز الغائبين عن ليفربول في مباراة مانشستر سيتي نظرًا للراحة التي حصل عليها عقب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة الـ"الكان".

غياب السنغالي سيمثل أزمة عند كلوب الأمر الذي سيجعل الأخير بالبحث عن بديل مناسب لسد غياب نجم "أسود التيرانجا".

- غياب صلاح حيلة أم حقيقة

حتى الآن لم يحدد كلوب مصير الثنائي محمد صلاح وروبرتو فيرمينو من مباراة الأحد نظرًا لقدومها متأخرًا لمعسكر ليفربول.

كلوب أعلن عقب مباراة ليفربول وليون عبر تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي :"لا يمكن أن أقول لا بنسبة 100%، نعم هناك فرصة لمشاركتهم في المباراة، من الممكن أن يشاركوا في المباراة لكن بالتأكيد نحن لا نستطيع أن نجري تبديلات كثيرة كما حدث اليوم، لذا علينا أن نتخذ قرارًا كيف يمكننا التعامل مع الموقف."

غياب صلاح مع فيرمينو سيعني ضربة جديدة لهجوم ليفربول بسبب عدم ظهور ماني أيضًا مما يعاني غياب الضلع الهجومي والذي يُعد الأخطر في الفريق خلال آخر موسمين.

- كيف يظهر ليفربول؟

السؤال الأبرز عند جماهير ليفربول الآن هو شكل الفريق في مباراة الأحد خاصة من حيث الجانب الهجومي حال غياب صلاح وفيرمينو بجانب ماني.

الأول هو أن يعتمد كلوب على هاري ويلسون كمهاجم صريح على أن يكون من خلفه أوكسليد تشامبرلين و شيردان شاكيري أو جيمس ميلنر الذي يمتلك القدرة على المشاركة كجناح.

أما في حال مشاركة الثنائي صلاح وفيرمينو فسيكون الصراع منصّب ما بين الثلاثي تشامبرلين أو شاكيري أو ويسلون على أن يتم الدفع بملينر في مركزه الطبيعي كلاعب وسط.