مصر تزحف نحو الصدارة في بطولة العالم لسباحة الزعانف

شهدت بطولة العالم لسباحة الزعانف التي تقام فعالياتها بمدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ منافسات شرسة وقوية بين جميع المنتخبات المشاركة، حيث مازالت روسيا تتصدر جدول الترتيب حتى الآن وظهر تقدم واضح للمنتخب المصري بحثا عن الصدارة.

وتقدم المنتخب المصري للمركز الرابع والخامس في سباحة ١٥٠٠ زعانف عن طريق الثنائي أحمد فرج المركز الرابع ومحمود محمد المركز الخامس.

واسفرت نتائج اليوم الثانى لبطولة العالم للسباحة بالزعانف التى

تستضيفها مدينة شرم الشيخ في الفترة من 28 يوليو حتى 4 أغسطس عن فوز منتخب روسيا 5 ميداليات ذهبية ، 4 فضيات ، 2 ميدالية برونزية، وبذلك يصل مجموع ميداليات المنتخب الروسي الى 19ميدالية متنوعة جعلته في صدارة الترتيب.

وتتألق مدينة شرم الشيخ كمدينة ساحلية بنكهة عالمية، سحر الشرق وأيقونة السلام، في

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بطولة العالم للسباحة بالزعانف، وتؤكد أن مصر أصبحت من أكثر الدول جذبا للسياحة الرياضية

فعلى مدار الايام القليلة الماضية استطاعت مدينة شرم الشيخ أن تبهر وفود ٣١ دولة حول العالم، والذين يشاركون في البطولة رقم ١٦ لسباحة الزعانف.

وتشمل الدول المشاركة للنسخة رقم 16 من بطولة العالم للسباحة بالزعانف كلًا من «مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، سلوفاكيا، إيطاليا، كوريا، كرواتيا، اليونان، روسيا، إسبانيا، ألمانيا، ليتوانيا، أستونيا، كولومبيا، تركيا، التشيك، الصين، جيبوتي، المجر، اليابان، سويسرا، أوكرانيا، تايوان، بولندا، تايلاند، الهند، كازاخستان، الأردن، أندونيسيا، المغرب، المكسيك، السودان».