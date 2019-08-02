وزير الشباب والرياضة يتفقد مشروع إنشاء مركز شباب الشروق

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة امس الخميس، بزيارة ميدانية لمشروع إنشاء مركز شباب الشروق لمعاينة الأعمال الإنشائية الجارية بالبنية التحتية بالمركز والذى يقام على مساحة 10 أفدنة، ويضم ملاعب بالأبعاد القانونية، ومدرجات تسع لثلاثة آلاف مشجع، وحمام سباحة أوليمبيًا وآخر ترفيهيًا، ومبنى إداريًا واجتماعيًا،

وصالات للأنشطة الرياضية

وصرح الوزير بأن أعمال إنشاءات المركز تتم وفقا لمستويات متميزة ومتنوعة ليصبح الفرع الثالث لمركز شباب الجزيرة ليضاف بذلك إلى تلك السلسلة المتميزة مركز شباب الجزيرة مشيرا إلى انه سيتم تشكيل لجنة من ممثلي

الشباب والرياضة والتخطيط و المالية والإسكان للمضي قدماً في إجراءات نقل أصول المركز من هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان إلى وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح الوزير متابعته الدورية لكافة الأعمال الجارية بمشروع مركز شباب الشروق ومعدل الإنجاز المحقق به حيث من المقرر افتتاحه في مطلع العام القادم ويضاف كمنشأة شبابية ورياضية متميزة لرصيد مراكز الشباب المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.