مُحدث | جميع صفقات إشبيلية في صيف 2019

- 1/2
- 2/2
اعلان
نرصد لكم في هذا الجدول المُحدث جميع صفقات الفريق الأول لنادي إشبيلية الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، والتي يُشرف عليها المدير الفني الإسباني “لوبيتيجي” الذي يطمح لإعادة بناء سمعته التي انهارت عقب توقيعه لريال مدريد قبيل أيام من نهائيات كأس العالم 2018، لتتم إقالته من تدريب منتخب إسبانيا الأول، وبعد أشهر قليلة زادت أموره سوءًا بإقالته من تدريب الريال لتدني النتائج.
ويعود العملاق الأندلسي للمشاركة في بطولته المُحببة “الدوري الأوروبي” بالموسم الجديد، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز السادس بجدول ترتيب الليجا الإسبانية.
فريق ملعب سانشيز بثخوان عاش صيف ساخن جدًا رفقة مديره الرياضي العائد من روما “مونشي”، إذ أبرم أكثر من 10 صفقات كلفته حوالي 123 مليون يورو، وهذا ما سنتعرف عليه معكم في سياق هذا الجدول المُحدث بصفة شبه يومية حسب نشاط إشبيلية في السوق الصيفي.
اعلان
موقع الخليج 365 يستعرض معكم كذلك جدول خاص باللاعبين الراحلين عن صفوف إشبيلية خلال الميركاتو الصيفي 2019.
صفقات إشبيلية في صيف 2019
|
اللاعب – المركز – السن
|
الجنسية
|
قادم من
|
تفاصيل الصفقة
|
جوليس كوندي – قلب دفاع – 20 عامًا
|
فرنسا / بنين
|
بوردو – فرنسا
|
25 مليون يورو – عقد مدته 5 سنوات
|
مؤنس دبور – قلب هجوم – 27 عامًا
|
إسرائيل
|
ريد بول سالزبورج – النمسا
|
15 مليون يورو– عقد مدته 4 سنوات
|
لوكاس أوكامبوس – جناح أيسر – 24 عامًا
|
الأرجنتين
|
مارسيليا – فرنسا
|
15 مليون يورو – عقد مدته 5 سنوات
|
ديجو كارلوس مورينو – قلب دفاع – 26 عامًا
|
البرازيل
|
نانت – فرنسا
|
15 مليون يورو – عقد مدته 5 سنوات
|
خوان جوردن – إرتكاز – 24 عامًا
|
إسبانيا
|
إيبار – إسبانيا
|
14 مليون يورو – عقد مدته 4 سنوات
|
لوك دي يونج – قلب هجوم – 28 عامًا
|
هولندا
|
بي إس في إيندهوفن – هولندا
|
12.5 مليون يورو – عقد مدته 4 سنوات
|
أوليفر توريس – وسط مهاجم ومهاجم متأخر – 24 عامًا
|
إسبانيا
|
بورتو – البرتغال
|
12 مليون يورو – عقد مدته 5 سنوات
|
ماكسيميليان فوبير – قلب دفاع – 21 عامًا
|
النمسا
|
أياكس أمستردام – هولندا
|
10.5 مليون يورو – عقد مدته 4 سنوات
|
فيرناندو – وسط دفاع – 31 عامًا
|
البرازيل / البرتغال
|
جلطة سراي – تركيا
|
4.5 مليون يورو – عقد مدته 3 سنوات
|
نيمانيا غوديل – إرتكاز – 27 عامًا
|
صربيا / هولندا
|
جوانزهو إيفيرجراندي – الصين
|
انتقال حر – عقد مدته 4 سنوات
|
سيرخيو ريجيلون– ظهير أيسر – 22 عامًا
|
إسبانيا
|
ريال مدريد – إسبانيا
|
إعارة حتى يونيه 2020
|
بريان جيل – جناح أيسر – 18 عامًا
|
إسبانيا
|
إشبيلية أتلتيكو – إسبانيا
|
عقد احترافي حتى يونيه 2022 – تصعيد من فريق الشباب للفريق الأول
|
سيباستيان كورتشيا – ظهير أيمن – 28 عامًا
|
فرنسا / إيطاليا
|
بنفيكا – البرتغال
|
عائد من إعارة
|
كارلوس فيرنانديز – قلب هجوم – 23 عامًا
|
إسبانيا
|
ديبورتيفو لاكرونيا – إسبانيا
|
عائد من إعارة
|
سيرخيو ريكو – حارس مرمى – 25 عامًا
|
إسبانيا
|
فولهام – إنجلترا
|
عائد من إعارة
|
أليخاندرو بوزو – مهاجم متأخر – 20 عامًا
|
إسبانيا
|
غرناطة – إسبانيا
|
عائد من إعارة
|
؟
|
؟
|
؟
الراحلون عن إشبيلية في صيف 2019
|
اللاعب – المركز – السن
|
الجنسية
|
رحل إلى
|
تفاصيل الصفقة
|
يان بريسي – إرتكاز – 21 عامًا
|
الكاميرون / إسبانيا
|
غرناطة – إسبانيا
|
مليون يورو – كان انضم لصفوف إشبيلية من ألميريا في يوليو 2019 بمبلغ 500 ألف يورو، لكن تم بيعه بعد يوم واحد.
|
جورجي أبوريانيا – إرتكاز – 24 عامًا
|
جورجيا
|
تفينتي إنشخيدة – هولندا
|
إعارة حتى يونيه 2020
|
لويس موريل – قلب هجوم – 28 عامًا
|
كولومبيا
|
أتالانتا – إيطاليا
|
15 مليون يورو
|
بابلو سارابيا – مهاجم متأخر – 27 عامًا
|
إسبانيا
|
باريس سان جيرمان – فرنسا
|
18 مليون يورو
|
كوينسي بروميس – جناح أيسر – 27 عامًا
|
هولندا / سورينام
|
أياكس أمستردام – هولندا
|
15.7 مليون يورو
|
جابريل ميركادو – قلب دفاع – 32 عامًا
|
الأرجنتين / إسبانيا
|
الريان – قطر
|
انتقال حر
|
خوان سوريانو – حارس مرمى – 21 عامًا
|
إسبانيا
|
ليجانيس – إسبانيا
|
إعارة حتى يونيه 2020
|
أليكس فيدال – ظهير أيمن – 29 عامًا
|
إسبانيا
|
ديبورتيفو آلافيس – إسبانيا
|
إعارة حتى يونيه 2020
|
مارك جوال – قلب هجوم – 23 عامًا
|
إسبانيا
|
جيرونا – إسبانيا
|
إعارة حتى يونيه 2020
|
ماكسيم جونالونز– وسط دفاع – 30 عامًا
|
فرنسا
|
روما – إيطاليا
|
انتهاء إعارة
|
آندري سيلفا – قلب هجوم – 23 عامًا
|
البرتغال
|
ميلان – إيطاليا
|
انتهاء إعارة
|
ماركو روج – إرتكاز – 23 عامًا
|
كرواتيا
|
نابولي – إيطاليا
|
انتهاء إعارة
|
؟
|
؟
|
؟
|
؟
طالع أيضًا
كانت هذه تفاصيل خبر مُحدث | جميع صفقات إشبيلية في صيف 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.