مُحدث | جميع صفقات إشبيلية في صيف 2019

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نرصد لكم في هذا الجدول المُحدث جميع صفقات الفريق الأول لنادي إشبيلية الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، والتي يُشرف عليها المدير الفني الإسباني “لوبيتيجي” الذي يطمح لإعادة بناء سمعته التي انهارت عقب توقيعه لريال مدريد قبيل أيام من نهائيات كأس العالم 2018، لتتم إقالته من تدريب منتخب إسبانيا الأول، وبعد أشهر قليلة زادت أموره سوءًا بإقالته من تدريب الريال لتدني النتائج.

ويعود العملاق الأندلسي للمشاركة في بطولته المُحببة “الدوري الأوروبي” بالموسم الجديد، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز السادس بجدول ترتيب الليجا الإسبانية.

فريق ملعب سانشيز بثخوان عاش صيف ساخن جدًا رفقة مديره الرياضي العائد من روما “مونشي”، إذ أبرم أكثر من 10 صفقات كلفته حوالي 123 مليون يورو، وهذا ما سنتعرف عليه معكم في سياق هذا الجدول المُحدث بصفة شبه يومية حسب نشاط إشبيلية في السوق الصيفي.

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موقع الخليج 365 يستعرض معكم كذلك جدول خاص باللاعبين الراحلين عن صفوف إشبيلية خلال الميركاتو الصيفي 2019.

الجدول يتضمن مركز كل لاعب وسنه وجنسيته وناديه السابق، بالإضافة إلى تفاصيل الصفقة ومدة التعاقد. الجدول يتضمن الصفقات التي تمت بشكل رسمي فقط.