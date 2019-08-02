رياضة | مانشستر سيتي يخطط لضم نجم يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يخطط لضم نجم يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن دخول نادى مانشستر سيتى الإنجليزي فى مفاوضات مع الظهير البرتغالى ليوفنتوس الإيطالى جواو كانسيلو لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

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وذكر موقع "جيانلوكا دى ماريزيو" الإيطالى أن مانشستر سيتى يتمسك بضم اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية ومستعد لبيع الظهير الأيمن للفريق دانييلو مقابل الحصول على خدمات كانسيلو.

ويذكر أن يوفنتوس قد حدد سعر الظهير البرتغالى ومقدر ب 55 مليون يورو.