رياضة | نيمار وبرشلونة.. تطور حاسم في صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار وبرشلونة.. تطور حاسم في صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن تطور جديد بخصوص صفقة إنتقال البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، إلى برشلونة، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن نيمار سيقوم بمحاولة لدفع إتمام انتقاله إلى برشلونة، خلال هذا الشهر.

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وينتظر نيمار عرضا رسميا من برشلونة، ويعلم البرازيلي أن عرض البلوجرانا سيكون في حاجة لدعم شخصي منه، وهو الأمر الذي سيقوم به عبر محاولته لدفع فرضية مغادرته لسان جيرمان، من أجل العودة إلى برشلونة.

وباتت الوضع الراهن لنيمار مزعجا لكل من اللاعب وإدارة باريس سان جيرمان، خاصة وأنه لا يخوض نيمار التدريبات الجماعية مع لاعبي باريس سان جيرمان، كم تم إعفاؤه من خوض المباريات الودية استعدادا للموسم القادم.