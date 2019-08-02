رياضة | خليلوزيتش يقترب من تدريب المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خليلوزيتش يقترب من تدريب المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قترب المدرب البوسنى وحيد خاليلوزيتش، من تولى منصب المدير الفنى لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم، خلفًا للفرنسى هيرفى رينارد.

ورحل رينارد عن تدريب المنتخب المغربى بعد خروج الفريق من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التى أقيمت فى مصر الشهر الماضى، عقب الخسارة أمام منتخب بنين بهدف دون رد.

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وقالت صحيفة "المنتخب" المغربية، إن وحيد خاليلوزيتش التقى بعدد من مسؤولى الاتحاد المغربى لكرة القدم، من أجل حسم المفاوضات لتوليه مسؤولية الإشراف على أسود أطلس خلال المرحلة القادمة.

وأوضحت الصحيفة، أن خاليلوزيتش يعد الأقرب لتولى منصب المدير الفنى لمنتخب المغرب، وينافسه فقط الفرنسى لوران بلان مدرب باريس سان جيرمان السابق.