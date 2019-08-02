رياضة | 4 مواجهة مصيرية لمانشستر يونايتد في شهر أغسطس بالبريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 مواجهة مصيرية لمانشستر يونايتد في شهر أغسطس بالبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يسعى مانشستر يونايتد بقيادة مدربه سولشاير لتحقيق بداية قوية لبطولة يسعى مانشستر يونايتد بقيادة مدربه سولشاير لتحقيق بداية قوية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث سيبدأ مشواره في البطولة في شهر أغسطس الجاري.

ويرغب الفريق الأحمر للمنافسة على لقب البريميرليج هذا الموسم بعد غياب سنوات عديدة غاب فيها اللقب عن مانشستر يونايتد.

ويرصد لكم"الخليج 365 الرياضي" مباريات مانشستر يونايتد في البريميرليج خلال شهر أغسطس.

1- مانشستر يونايتد vs تشيلسي .. يوم 11 أغسطس في الساعة 5:30 مساءً على ملعب الأولدترافورد (الدوري الإنجليزي). Advertisements

2- ولفرهامبتون vs مانشستر يونايتد .. يوم 19 أغسطس في الساعة 9 مساءً على ملعب مولينيو (الدوري الإنجليزي).

3- مانشستر يونايتد vs كريستال بالاس .. يوم 24 أغسطس في الساعة 4 مساءً على ملعب الأولدترافورد (الدوري الإنجليزي).