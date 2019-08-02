رياضة | أرسنال على موعد مع مباريات من العيار الثقيل في أغسطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال على موعد مع مباريات من العيار الثقيل في أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يستعد نادي أرسنال الإنجليزي، بقيادة مدربه أوناي إيمري، لقص شريط منافسات الموسم الكروي الجديد 2019-2020 ، خلال شهر أغسطس الجاري، بخوض عدة مباريات من العيار الثقيل.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مباريات الجانرز في شهر أغسطس، على النحو التالي:

-أرسنال x نيوكاسل يونايتد، في الساعة الثالثة عصرًا، يوم 11 أغسطس 2019.

-بيرنلي x أرسنال، في الساعة 1.30 ظهرًا، يوم 17 أغسطس 2019.