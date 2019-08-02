رياضة | تعرف على مبارايات برشلونة في أغسطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مبارايات برشلونة في أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان نادي برشلونة قد تعاقد خلال الصبف الحالي مع فرينكي دي يونج من أياكس أمسترداموأنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد.
وفيما يلي نرصد لكم مباريات برشلونة خلال شهر أغسطس:
- برشلونة × أرسنال: نهائي كأس جوان غامبر يوم الأحد 4/8 في الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة.
- نابولي × برشلونة: مباراة ودية يوم الخميس 8/8 في الساعة 1:00 بتوقيت القاهرة.
- برشلونة × نابولي: مباراة ودية يوم السبت 10/8 في الساعة 11:00 بتوقيت القاهرة.
- أتلتيك بلباو × برشلون: الدوري الاسباني يوم الجمعة 16/8 في الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة.
- برشلونة × ريال بيتيس: في الدوري الاسباني يوم 25/8 في الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة.
- أوساسونا × برشلونة: يوم 31/8 في الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة.