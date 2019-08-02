رياضة | تعرف على مبارايات برشلونة في أغسطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مبارايات برشلونة في أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر نادي برشلونة الإسباني مواجهات قوية خلال شهر أغسطس حيث يبدأ البارسا منافسات الموسم الرياضي الجديد 2019/2020 ويدخل الكتالونين مباريات الليجا من أجل الحفاظ على اللقب.

وكان نادي برشلونة قد تعاقد خلال الصبف الحالي مع فرينكي دي يونج من أياكس أمستردام وأنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد.

وفيما يلي نرصد لكم مباريات برشلونة خلال شهر أغسطس:

- برشلونة × أرسنال: نهائي كأس جوان غامبر يوم الأحد 4/8 في الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة.

- نابولي × برشلونة: مباراة ودية يوم الخميس 8/8 في الساعة 1:00 بتوقيت القاهرة. Advertisements

- برشلونة × نابولي: مباراة ودية يوم السبت 10/8 في الساعة 11:00 بتوقيت القاهرة.

- أتلتيك بلباو × برشلون: الدوري الاسباني يوم الجمعة 16/8 في الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة.

- برشلونة × ريال بيتيس: في الدوري الاسباني يوم 25/8 في الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة.