السعودية تسعى للحفاظ على لقب مونديال كرة القدم الإلكترونية

جدة - عمرو شويل لندن - وكالات - الخليج 365

تنطلق اليوم الجمعة فعاليات النسخة 15 من كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية، في العاصمة البريطانية لندن، للمرة الثانية على التوالي، وهو الحدث الذي بدأ تنظيمه في 2004، بمشاركة ملايين اللاعبين، يتطلع كل منهم للفوز باللقب.

وكان السعودي مسعد الدوسري، الشهير باسم “إم إس دوسري”، فاز بمونديال كرة القدم الإلكترونية عام 2018، بعد تفوقه على 20 مليون لاعب آخرين، في طريقه نحو النهائي.

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ويخوض الدوسري هذا العام المنافسة بوصفه حامل اللقب، وهو بصدد تحقيق إنجاز جديد، إذا تمكن من إثبات تفوقه على اللاعبين الـ 31 الآخرين، الذين بلغوا المرحلة النهائية، ليدخل نادي أساطير لعبة “فيفا” الذين نجحوا في تكرار الفوز أكثر من مرة.

وعلى مدار ثلاثة أيام، بين 2 و4 أغسطس (آب) الجاري، يتنافس أفضل 32 لاعباً الذين وصلوا للتصفيات النهائية، هم 16 لاعباً يزاولون لعبة كرة القدم على منصة “بلايستيشن”، و16 آخرين على منصة “إكس بوكس”.

وتحت أنظار 200 ألف متفرج يتوقع حضورهم، سيسعى اللاعبون الذين يلعبون بفرق تحمل أسماء نجوم من طراز ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار، للفوز بالجائزة الكبرى التي تبلغ 250 ألف دولار، إضافة إلى دعوة لحضور حفل جوائز “الأفضل” الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” سنوياً، لتكريم لاعبي ولاعبات كرة القدم الأفضل على مستوى العالم.