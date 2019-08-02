قال محمد مجدي "قفشة" الوافد الجديد إلى النادي الأهلي ، إنه رفض العديد من العروض من بعض الأندية الكبرى داخل وخارج مصر،بسبب تمسكه باللعب للنادي الأهلي.
وأضاف "قفشة" ، في تصريحاتٍ للكابتن إسلام الشاطر في قناة الأهلي الفضائية، أنه تلقى عرض مالي مغري "شنطة فلوس " بها 10 ملايين جنيه على حد وصفه ، من أحد الأندية المصرية عن طريق أحد أصدقائه ، إلا أنه تمسك بالفريق الأحمر الذي طالما كان حلمًا له.
وتابع "قفشة": "أنا قادر على كتابة التاريخ مع الأهلي، ومستعد لهذا الأمر، وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك.. الأهلي يضم لاعبين مميزين، وسأعمل على التواجد في التشكيل الأساسي بكل قوة".
فيما قال مصدر بنادي بيراميدز إن هناك حالة من الاستياء لدى إدارة النادي من محاولات لاعب الفريق السابق محمد مجدي أفشة كسب بطولات زائفة لكسب ود وعطف جماهير الأهلي بسرد قصص من وحي خياله.
وأضاف المصدر بأن ما قاله أفشة بشأن محاولات النادي تعطيل انتقاله إلى الأهلي وإجباره على الانتقال إلى الزمالك غير صحيح على الإطلاق وتصريحات كاذبة من اللاعب.
وأوضح المصدر أن نادي بيراميدز وقف بجانب اللاعب وساعده في تحقيق رغبته والانتقال للأهلي وتسهيل المفاوضات التي لم تستغرق سوى ٢٤ ساعة فقط، وأنه لم تكن هناك أي عروض غير عرض الأهلي لضم اللاعب، نافيا في الوقت ذاته ادعاءاته حول إجباره على اللعب لفريق آخر، وأن اللاعب يحاول كسب بطولة زائفة ومساندة جماهيرية بوقائع غير حقيقية على حساب ناديه الأسبق الذي دعمه كثيرا وساعده في الفترة الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر "قفشة" يكشف رفضه عرض مغري بسبب الأهلي...وحالة من الغضب داخل بيراميدز بسبب تصريحات اللاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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