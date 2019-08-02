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محمد صلاح يتراجع للمركز الخامس في قائمة الأغلى أفريقيًا

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تزحزح مركز الفرعون المصري محمد صلاح نجم فريق الإنجليزي والمنتخب الأول في قائمة أغلى اللاعبين في تاريخ كرة القدم الافريقية خاصة عقب انضمام نيكولاس بيبي لـ ارسنال قادما من ليل الفرنسي،وذلك وفقًا لموقع صدى البلد.

واحتل محمد صلاح المركز الخامس حسب الموقع  على الرغم من احتلاله المركز الثاني في صيف 2017 عقب انضمامه لـ ليفربول الإنجليزي قادما من ايه سي روما بقيمة 42 مليون يورو

وأعلنت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية قائمة أغلى 10 لاعبين في تاريخ أفريقيا، و شهدت احتلال رياض محزر نجم فريق مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر المركز الثاني في القائمة.

وتواجد أيضا ديديه دروجبا في المركز العاشر على الرغم من اعتزاله خلال صفقة انتقاله إلى قادمًا من مارسيليا.

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