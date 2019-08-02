الان تتابع قرعة دور المجموعات للدوري الأوروبي 30 أغسطس والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل باريس- الخليج 365:
حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، موعد إجراء قرعة دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي موسم 2019-2020، والمقررة 30 من أغسطس (آب) الحالي، في مونت كارلو.
وذكر موقع غول بالنسخة الإيطالية، بحسب النشرة الرياضية: سيشارك في دور المجموعات 48 فريقاً يوزعون على 12 مجموعة، 17 منهم تأهلوا تلقائياً و21 يتأهلون من خلال التصفيات التي تقام خلال هذه الفترة”.
وسوف تبدأ البطولة في منتصف شهر سبتمبر (أيلول)، وصولاً إلى المباراة النهائية، التي ستقام في 27 من شهر مايو (أيار) لعام 2020 في بولندا.
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