شكرا لقرائتكم الزمالك يستقر على تجديد عقد حازم إمام بعد قيده في قائمة الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو الزمالك على تجديد عقد حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأبيض وتمديده خلال الفترة الجارية، بعد الاستقرار على بقائه ضمن صفوف الفريق الأبيض خلال الموسم المقبل بعد قيده فى قائمة الفريق الأبيض.

وينتهى عقد حازم إمام مع الزمالك بنهاية الموسم القادم لذلك سيقوم مسئولى النادى الأبيض بعقد جلسة معه للتوقيع على عقوده الجديدة وتمديد عقده الحالى بعد الاستقرار على بقائه فى قلعة ميت عقبة.

وكان حازم إمام قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الزمالك إلا إنه بعد الحديث مع إدارة الكرة بالنادى الأبيض تقرر استمراره ضمن صفوف الفريق فى الموسم المقبل.